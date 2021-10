Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autoanhänger macht sich selbstständig (27.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro ist die Bilanz eines kuriosen Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Brunnenstraße ereignet hat. Ein 33-Jähriger schob einen Autoanhänger in Richtung einer Grundstücksausfahrt, wo er ihn wegen des Gefälles der Strecke nicht festhalten konnte. Der Anhänger rollte auf die Straße und stieß mit einem VW eines 54-Jährigen zusammen, der gerade vorbeifuhr.

