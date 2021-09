Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mögliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Northeim - Versammlungsrechtliche Lagen

Northeim (ots)

Northeim, Freitag, 10.09.2021, ab 17.30 Uhr

MORTHEIM (Mü) - Für Freitagabend (10.09.2021) wurde bereits im Mai diesen Jahres eine Abschlusskundgebung zum Kommunalwahlkampf der Partei "Alternative für Deutschland" auf dem Münsterplatz in Northeim angemeldet. Im Zuge dessen meldete der Deutsche Gewerkschaftsbund eine sich fortbewegende Gegendemonstration unter dem Motto "Rote Karte gegen Rechts" an. Auf Grundlage der Anmeldung bei der Stadt Northeim beginnt der Aufzug am Northeimer Bahnhof und führt von dort aus über die Bahnhofstraße, Breiter Weg, Friedrich-Ebert-Wall, Mühlenstraße, Markt und endet anschließend in der Innenstadt Am Münster. Aufgrund der versammlungsrechtlichen Lage kann es ab circa 17.30 Uhr entlang der Aufzugsroute zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell