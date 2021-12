Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (01.12.2021) kam es um 11.20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der "Kölner Straße" in Attendorn. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Plettenberg hatte diese zuvor aus Richtung "Hansastraße" kommend in Fahrtrichtung Olpe befahren. Als er verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies ein 21-jähriger Attendorner zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Der Plettenberger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug des 21-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell