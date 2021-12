Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lennestadt (ots)

Am Samstag gegen 18.10 Uhr befuhr eine 85-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die Meggener Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. In Meggen übersah sie nach eigenen Angaben aufgrund der Witterungsverhältnisse ein Fahrzeug, das am Fahrbahnrand zur Hälfte auf dem Gehweg abgestellt war und fuhr auf. Die Unfallverursacherin sowie die Insassen verletzten sich durch den Aufprall leicht, sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

