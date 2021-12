Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Röhrenkollektoren von Grundstück entwendet

Olpe (ots)

In der Nacht von Sonntag (5. Dezember) auf Montag (6. Dezember) haben Unbekannte von einem Grundstück im "Luciaweg" in Lütringhausen drei Röhrenkollektoren entwendet. Diese waren an einer Hauswand angelehnt. Der Wert der entwendeten Röhrenkollektoren liegt bei rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

