Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutmaßlich abgestürztes Kleinflugzeug

Ürzig / Zeltinger Berg / Platten (ots)

Durch einen Zeugen wird der Wache der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am 17.09.2021 um 19:10 Uhr ein mutmaßlicher Flugzeugabsturz über dem Zeltinger Berg gemeldet. Der Anrufer habe demnach ein Kleinflugzeug gesehen, welches sinkend, mit stotterndem Motor und sehr tief über die Ortslage Ürzig geflogen und plötzlich hinter der Baumkrone in Richtung Platten verschwunden sei. Da ein Flugzeugabsturz nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften abgesucht. Während der Suchmaßnahmen meldete sich ein Fluglehrer. Dieser gab an, dass er etwa zur Mitteilungszeit an genau dieser Örtlichkeit eine Notfalllandeübung durchgeführt hat. Diese Übung wurde wohl durch den Mitteiler fehlinterpretiert. Im Einsatz waren starke Kräfte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Wittlich sowie der Polizeiautobahnstation Schweich und der Hubschrauberstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz. Außerdem waren die Feuerwehren aus Kues, Zeltingen- Rachtig, Ürzig und Noviand und der Einsatzleitwagen des Landkreises mit 51 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell