Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus

Oberstadtfeld (ots)

Am 16.09.2021 gegen 18:57 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Daun zu einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Oberstadtfeld gerufen.

Ein Kamin mit einer Kochstelle über offenem Feuer hatte zu einer Rauchentwicklung geführt.

Nach dem Einsatz der Feuerwehr und des dazu gerufenen Schornsteinfegers konnte festgestellt werden, dass es glücklicherweise weder zu einem Personen-, noch zu einem Sachschaden gekommen war.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell