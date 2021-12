Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 46-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag (9. Dezember) gegen 10.05 Uhr auf der B55 in Elspe ist eine 46-Jährige verletzt worden. Zunächst befuhr sie die Straße in Richtung Grevenbrück und musste verkehrsbedingt bremsen. Ihr folgte eine 24-Jährige mit ihrem Pkw. Sie bemerkte den Bremsvorgang nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw der 46-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw im jeweils vierstelligen Eurobereich. Die 46-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

