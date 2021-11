Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtige nach Raub eines Armbands ermittelt

Recklinghausen (ots)

Am Bahnhof in Haltern (Annabergstraße) kam es gestern Abend, gegen 18.45 Uhr, zu einen Raub. Zwei 16-Jährige aus Haltern gingen einen anderen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren am Bahnsteig 2 an. Während der eine ihn in den Schwitzkasten nahm und zu Boden drückte, zog der Zweite dem Jungen ein Armband vom Handgelenk. Zwischen den Beteiligten besteht eine flüchtige Bekanntschaft. Aufgrund dessen und der weiteren Ermittlungen der Polizei, konnten die beiden Tatverdächtigen ausgemacht und aufgesucht werden. Bei einem der Jungen fanden die Beamten das geraubte Armband und stellten es sicher. Der 16-Jährig aus Haltern am See blieb augenscheinlich unverletzt. Die Polizei hatte der Betroffene nach der Tat eigenständig informiert. Die beiden Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

