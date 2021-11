Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Wohnungsbrand im 1. OG

Recklinghausen (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, brannte es in einer Wohnung an der Recklinghäuser Straße. Aufgrund der Rauchentwicklung erlitten drei Bewohner (2x21; 37) leichte Verletzungen; eine 79-jährige Wohnungsinhaberin gilt als schwer verletzt (Rauchgasintoxikation). Alle vier Verletzung wurden zunächst mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen kommt ein Fettbrand als Ursache des Feuers in Betracht. Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauses. Der Sachschaden beträgt voraussichtlich ein paar tausend Euro.

