Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Wahlplakate abgerissen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter rissen am Donnerstag gegen 21:55 Uhr in der Hauptstraße und Herrenberger Straße in Nufringen Wahlplakate verschiedener politischer Parteien ab. Die Täter sollen etwa 25 Jahre alt sein. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose, der andere soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen können sich unter Tel. 07032 2708 0 beim Polizeirevier Herrenberg melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell