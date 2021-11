Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop/Gladbeck:

Auf der Hackfurthstraße in Bottrop wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen SB-Laden eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten einen Kaffeeautomaten auf und nahmen das Bargeld heraus. Die Täter versuchten auch, in dem SB-Laden zwei weitere Automaten aufzubrechen, was aber scheiterte.

Auf der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck wurde am späten Mittwochabend ein Milchautomat aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat gegen 23.40 Uhr. Der oder die unbekannten Täter brachen das Geldfach auf und nahmen die Einnahmen mit. Der Milchautomat steht ebenfalls in einem SB-Laden. Zusammenhänge zwischen der Tat in Bottrop und der in Gladbeck können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Recklinghausen:

Auf der Herner Straße wurde am Mittwoch, zwischen 11.15 Uhr und 15.40 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten offensichtlich mit massiver Gewalt die Tür auf und erbeuteten Schmuck.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in einen Büroraum auf der König-Ludwig-Straße eingebrochen. Dort wurde der Tresor geöffnet und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Piolizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell