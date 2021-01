Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: flüchtiger Ladendieb nach Widerstand festgenommen.

Krefeld (ots)

Gestern, am Samstag, (23. Januar 2021), gegen 13:15 Uhr wollte ein männlicher Ladendieb flüchten und leistete dabei Widerstand gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten.

Zeugen hatten den 40-jährigen zuvor beobachtet, wie er auf der Scharfstraße in einem Lebensmitteldiscounter Lebensmitteln an sich genommen und in seiner Kleidung versteckt hatte. Angestellte sprachen den Mann aus Sachsen Anhalt an und dieser ging zunächst mit diesen in die Büroräume, wo er das Diebesgut aushändigte.

Als dann die Polizei hinzugerufen wurde, da er sich nicht ausweisen konnte, ergriff er das Diebesgut und flüchtete. Hierbei verletzte er eine Angestellte leicht. Er versuchte noch eine Eingangsschranke zu überspringen, fiel dabei aber auf die Schranke und die eintreffenden Beamten. Er leistete noch Widerstand, konnte aber durch die Beamten gefesselt werden. Dabei half ein Unbeteiligter Zeuge. Der Ladendieb und die Beamten wurden nicht verletzt.

Der 40-jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurden ihm Blutproben entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand.(33)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell