POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrfehler auf glatter Fahrbahn führt zu Unfall

Villingen-Schwenningen

Eine schneeglatte Fahrbahn ist einer 18-jährigen VW Polo Fahrerin am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Jägerstraße zum Verhängnis geworden. Die Frau fuhr in Richtung Sturmbühlstraße, als sie beim Beschleunigen ins Schleudern geriet. Das Heck ihres Fahrzeugs prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat und schob diesen auf einen weiteren dort geparkten Kia Sportage. Sie verletzte sich dadurch nicht. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro und am Passat in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Kia schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

