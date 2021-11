Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer leicht verletzt - Hinweis auf Alkoholkonsum

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der Carl-Duisberg-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autofahrer und einem 80-jährigen Rollerfahrer. Der 29-jährige Mann aus Schwerte fuhr mit seinem Auto auf der Carl-Duisberg-Straße in Richtung Nordstraße. Etwa 100m hinter der Knappenstraße bog er nach links auf einen Parkplatz ab. Eben zu dieser Zeit fuhr ein 80-jähriger Rollerfahrer aus Marl vom Parkplatz runter und bog nach rechts auf die Carl-Duisberg-Straße ab. Es kam zu Kollision. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Vor Ort ergaben sich bei dem 80-Jährigen erste Erkenntnisse auf den Konsum von Alkohol. Daher wurde ihm im Krankenhaus, von einem Arzt, eine Blutprobe entnommen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (ca. 1.500 Euro).

