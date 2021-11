Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

An der Konrad-Adenauer-Allee brachen unbekannte in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Tat ereignete sich am Dienstag, zwischen 10.35 Uhr und 12.50 Uhr.

Herten

Gestern (09.11.) betrat ein unbekannter Mann die Wohnung einer 85-Jährigen an der Kuhstraße. Die Bewohnerin vernahm, kurz nach ihrer Rückkehr gegen 14.15 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Gästezimmer. Sie überraschte den Einbrecher, der die Wohnung fluchtartig verließ. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer weiß-beigen Kappe und einem roten Pullover. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Dorsten

Einen silberfarbenen BMW XDrive mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen entwendeten unbekannte Täter von der Lilienstraße. Sie agierten in der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis heute, 7.30 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

An der Strandallee hebelten Unbekannte die Zugangstür eines Kiosk auf verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts. Die Tat ereignete sich in der Zeit von gestern Abend (09.11.) bis heute Morgen.

Castrop-Rauxel

Am Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Bövinghauser Straße ein. Zwischen Mitternacht und 17.30 Uhr brachen sie die Tür auf und entwendeten drei elektrische Werkzeuge.

Recklinghausen

Bislang unbekannte Täter brachen, in der Zeit von gestern Abend (09.11.) und heute Morgen, in eine Praxis an der Ehlingstraße ein. Sie durchsuchten Praxisräume und öffneten zahlreiche Behältnisse. Unerkannt entkamen sie vom Tatort. Ihre Beute: Bargeld und ein Laptop.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

