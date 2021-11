Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Pkw

Greven (ots)

Am Samstag (06.11.) wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einem Pkw an der Goerdelerstraße informiert. Die Halterin stellte ihren Suzuki Santana am Freitag (05.11.) gegen 17.00 Uhr an der Goerdelerstraße in Höhe der Hausnummer 20 ab. Als sie am Samstag (06.11.) gegen 10.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass Unbekannte das Verdeck des Fahrzeugs aufgerissen hatten. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter einen Werkzeugkoffer und Werkzeuge. Der Sachschaden liegt bei etwa 340 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell