Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer an Ampel angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Gladbecker Straße/Bügelstraße sind am frühen Dienstagmittag eine Autofahrerin und ein Radfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 82-jährige Autofahrerin aus Bottrop gegen 11.50 Uhr von der Bügelstraße nach rechts auf die Gladbecker Straße abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den 79-jährigen Radfahrer, der gerade mit seinem Pedelec die Gladbecker Straße an der Fußgängerampel überquerte. Der 79-jährige Bottroper stürzte und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf gut 1.000 Euro geschätzt.

