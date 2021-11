Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Beschleunigtes Verfahren - Donnerstag festgenommen, Freitag verurteilt

Recklinghausen (ots)

Eine 21-jährige Frau wurde am 05.11.2021 am Amtsgericht Dorsten zu einer Freiheitsstrafe - ausgesetzt zur Bewährung - verurteilt. Der jungen Frau wird vorgeworfen, am 04.11. in einem Verbrauchermarkt auf der Klosterstraße (Hardt) eine Geldbörse aus der Handtasche einer 75-jährigen Dorstenerin gezogen zu haben. Hierbei soll sie jedoch von einer 67-jährigen Zeugin (Dorsten) beobachtet worden sein. Die Zeugin soll die Beschuldigte sofort angesprochen haben und ihr die Geldbörse wieder abgenommen haben. Daraufhin wurde die Unbekannte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auf Anordnung der Staatanwaltschaft Essen wurde die 21-Jährige direkt am nächsten Tag einer Richterin am Amtsgericht Dorsten vorgeführt. Sie wurde im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, ausgesetzt auf Bewährung - für einen Zeitraum von drei Jahren - verurteilt. Die Geldbörse gelangte mit komplettem Inhalt an die 75-jährige Dorstenerin zurück.

