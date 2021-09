Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte eine Garage am Antonius-Küster-Weg auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. An dem Tor entstand Sachschaden.

Herten

Am Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch ein offenstehendes Fenster in ein Schlafzimmer am Gerstenkamp. Sie verschlossen die Schlafzimmertür von innen und nahmen Geld aus einer Geldbörse. Außerdem nahmen sie ein Schmuckkästchen mit. Anschließend flüchteten sie wieder durch das Fenster. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

An der Emscherstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Lagerschuppen auf. Aus dem Schuppen nahmen sie zahlreiche Elektrowerkzeuge mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

