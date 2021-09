Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - ein leicht Verletzter

Recklinghausen (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin fuhr auf der Luisenstraße und bog dann nach links auf die Pallasstraße ab. Zeitgleich fuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer auf der Pallasstraße in Richtung Oststraße. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.300 Euro. Beide Unfallbeteiligten wohnen in Castrop-Rauxel. Der Unfall ereignete sich heute Morgen, um 07.30 Uhr.

