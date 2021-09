Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Einweihung des Neubaus am Polizeipräsidium Recklinghausen - Einladung zum Pressetermin

Recklinghausen (ots)

In Anwesenheit von Innenminister Herbert Reul wird am Montag, 04. Oktober 2021, der Neubau am Polizeipräsidium Recklinghausen eingeweiht. Im Neubau sind die Leitstelle, der Führungs- und Lageraum sowie das Gewahrsam untergebracht.

Zeit: Montag, 04. Oktober 2021, 11.30 Uhr Ort: Polizeipräsidium Recklinghausen Westerholter Weg 27 45657 Recklinghausen

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein. Aufgrund der derzeitigen Lage ist eine Anmeldung per E-Mail unter pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de bis Freitag, 01. Oktober 2021, 15.00 Uhr, erforderlich.

Es gilt Maskenpflicht. Bitte beachten Sie die Abstands- und Hygieneregelungen. Für die Veranstaltung gilt zudem das 3G-Prinzip. Dies ist vor Veranstaltungsbeginn nachzuweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell