Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wollte eine 43-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Alleestraße aus nach links in Richtung Oberhofstraße abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Bottroper Straße geradeaus in Richtung Alleestraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die beiden Fahrerinnen und die 3-jährige Tochter der 43-Jährigen leicht. Alle drei wurden in Krankenhäusern behandelt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 16.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell