POL-RE: Datteln: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen (6.55 Uhr) bog ein 62-jähriger Autofahrer aus Datteln vom Grünen Weg nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei kollidierte er mit einem 52-jährigen Fahrradfahrer aus Datteln, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg des Grünen Wegs in Richtung Lohstraße unterwegs war. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand leichter Sachschaden.

