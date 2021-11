Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Autofahrer verursachte auf der Viktoriastraße einen Schaden von ca. 2.000 Euro an dem Stoßfänger eines weißen Seat Ibiza. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, in der Zeit von 9.50 Uhr bis 15.30 Uhr.

Dorsten

In der Miere wurde, zwischen Sonntagabend und Montagabend, ein schwarzer Audi Q5 beschädigt. Ein Unbekannter verursachte einen Schaden von etwa 4.00 Euro an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zwischen 11.15 Uhr und 11.40 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer heute einen Schaden von geschätzten 1.000 Euro an einem geparkten Suzuki SX4 (silber). Unfallörtlichkeit war die Gahlener Straße, zwischen der Sandfurtstraße und der Raiffeisenstraße.

Gladbeck

Einen Schaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Ford Fiesta. Der Unfall soll am Montag, in der Zeit von 07.45 Uhr bis 17.55 Uhr, geschehen sein. Unfallort war die Hermannstraße. Beschädigte wurde das Fahrzeugheck.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Samstag auf dem Leineweberweg. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr verursachte ein Unbekannter einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro an einem schwarzen BMW. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Herten

In der Nacht zu heute (1 Uhr bis 8.20 Uhr) verursachte ein Unbekannter einen Schaden an der hinteren linken Tür eines geparkten Autos. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW. Er war an der Ecke Langenbochumer Straße/ Ostring geparkt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

