Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kind in Bus gestürzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Weg zur Schule kam eine 11-jährige Dorstenerin in einem Bus zu Fall. Eine 17-jährige Zeugin aus Dorsten kümmerte sich um das Mädchen und stieg zusammen mit ihr an der nächsten Haltestelle aus. Dort informierte die die Erziehungsberechtigte. Die 11-Jährige wurde in einem Krankenhaus untersucht. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, gegen 7 Uhr auf dem Söltener Landweg, zwischen der Lilienstraße und der Victoriastraße. Die Linie 276 war in Richtung Luisenstraße unterwegs. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.

