Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0671 --37 Straftaten in 30 Minuten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Wildeshauser Straße, Auf dem Bohnenkamp Zeit: 07.09.21, 22.30 - 23.00 Uhr

Zwei Autoaufbrecher gingen Dienstagabend in Woltmershausen auf Beutezug. Hierbei machten sie sich an 37 Fahrzeugen zu schaffen. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen einen Dieb auf der Flucht fest.

Das Duo versuchte die Türen von 32 Autos in den Straßen Auf dem Bohnenkamp und Wildeshauser Straße aufzuhebeln. Bei zwei weiteren Limousinen waren die Diebe erfolgreich und entwendeten ein Navigationsgerät und andere Gegenstände. An drei geparkten Fahrzeugen hinterließen die Männer zudem diverse Lackschäden. Anwohner nahmen die lauten Geräusche wahr und alarmierten die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten einen Dieb stellen, bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Der 19-jährige Pole ist ohne festen Wohnsitz, eine Haftprüfung gegen ihn und die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

