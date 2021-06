Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: 42-Jähriger nach Unfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots)

Am Samstagabend (17.30 Uhr) befuhr ein 42-jähriger Radfahrer die L85 (Neue Straße), als er in Höhe einer Möbelfabrik sehr dicht von einem schwarzen Golf der Modellreihe "3" überholt wurde. Der schwarze Wagen mit Sportauspuff scherte unmittelbar nach dem Überholvorgang wieder nach rechts ein und schnitt dabei die Fahrspur des Bissendorfers. Der 42-Jährige musste ausweichen und fuhr mit seinem Zweirad in einen Graben. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Golfs entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei aus Melle sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05422 920600 zu melden.

