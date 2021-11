Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr auf der Branderheide in Richtung Droßlingstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der Droßlingstraße in Richtung Mercatorstraße unterwegs war. Der 56-Jährige stürzte, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Bottrop. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr.

