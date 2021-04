Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte Automatensprengung

Monschau - Imgenbroich (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht gegen 03:00 Uhr versucht, einen auf dem Außengelände eines Baumarktes an der Trierer Straße aufgestellten Geldautomaten aufzusprengen. Es gelang den Tätern nicht, den Automaten zu öffnen und an die Geldkassette zu gelangen. Die sofort eingeleitete Fahndung führte in der Nacht nicht zum Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder deren Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0241-9577 31401, außerhalb der Bürozeiten unter der Nummer 0241-9577 34210 zu melden. (WL)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell