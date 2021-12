Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bargeld aus Geldbörse entwendet

Finnentrop (ots)

Vor einem Supermarkt in der Bamenohler Straße haben am Mittwoch (8. Dezember) gegen 15 Uhr angebliche Spendensammler versucht, einer 77-Jährigen mit einem Trick Bargeld aus ihrem Portemonnaie zu entwenden. Nach Angaben der Seniorin klopften ihr zwei Männer beim Einkaufen auf die Schulter und hielten ihr Klemmbretter mit Spendenaufrufen hin. Dabei verhielt sich einer der Männer so, als wäre er taubstumm. Die 77-Jährige wollte ihm 5 Euro in bar geben. Bei der Übergabe fiel einem der Männer das Geld hinunter, woraufhin die Seniorin sich mit dem geöffneten Portemonnaie in der Hand bückte, da sie das Geld aufheben wollte. Dabei griff der Spendensammler unbemerkt in die Geldbörse und nahm daraus 200 Euro in Scheinen. Eine Mitarbeiterin hatte dies beobachtet und sprach den Täter an. Sie forderte ihn auf das Geld herauszugeben, was er auch tat. Daraufhin fuhr er gemeinsam mit dem anderen Spendensammler in einem Pkw mit ortsauswärtigen Kennzeichen davon.

Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei, woraufhin sofort eine Nahbereichsfahndung eingeleitet wurde. Dabei trafen die Einsatzkräfte die Täter an. Bei der anschließenden Befragung gab einer der Männer die Tat zu. Die Männer gaben allerdings an, zu touristischen Zwecken unterwegs zu sein. Als die Polizist:innen das Auto durchsuchten, fanden sie jedoch die Klemmbretter. Diese wurden sichergestellt. Gegen den Täter wurde eine Anzeige geschrieben.

Gerade zur Weihnachtszeit werden viele Spenden gesammelt. Dabei ist nicht jede Spendensammlung illegal. Trotzdem rät die Polizei beim Umgang mit Spendensammlern, aufmerksam zu sein. Wer angesprochen wird, sollte sich nicht bedrängen lassen und genügend Abstand zwischen sich und dem Spendensammler herstellen, auf sich aufmerksam machen und gegebenenfalls die Polizei informieren. Bei der illegalen Masche gelangt häufig das gesammelte Geld nicht an Hilfsorganisationen, sondern wandert in die Taschen der Betrüger. Nicht selten nutzen diese auch einen Moment der Unachtsamkeit und versuchen Wertgegenstände, wie beispielsweise das Portemonnaie, zu erlangen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/artikel/weitere-straftaten-bei-denen-senioren-im-fokus-stehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell