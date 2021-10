Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Eschelbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma für Labortechnik in der Meckesheimer Straße ein und entwendete zwei Laptops und die Kaffeekasse. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brach der Täter ein Toilettenfenster auf und drang so ins Innere der Firma. Dort durchsuchte er Schubladen und Schränke nach lohnenswerter Beute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000.- Euro. Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

