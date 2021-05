Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Männer geraten in Streit - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines vermeintlich rechtwidrigen Parkvorgang gerieten am Dienstag gegen 16.45 Uhr drei Männer in Stuttgarter Straße in Kornwestheim in einen Streit, der handgreiflich wurde. Ein 52 Jahre alter Mann wies einen 47 Jahre alten LKW-Fahrer zurecht. Dieser stieg hierauf aus und die beiden begannen zu streiten. Der 52-Jährige soll sein Gegenüber währenddessen mit seinem Hund bedroht haben. Zu dieser Situation stieß ein 57 Jahre alter Nachbar des 52-Jährigen hinzu. Der LKW-Lenker haben nun den 57-Jährigen zunächst mit den Fäusten geschlagen und anschließend versucht ihn mit einem Metallwerkzeug zu treffen. Dieser Schlag konnte jedoch abgewehrt werden und das Werkzeug fiel zu Boden. Anschließend soll der 47-Jährigen den 57-Jährigen am Kopf festgehalten haben. Dieser wehrte sich nach derzeitiger Ermittlungen, indem er den 47-Jährigen ebenfalls schlug. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung, die sich vor dem Jugendzentrum abgespielt hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell