Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Rückwärtsgang Unfall gebaut

Kloster (ots)

Der Fahrer eines Lieferfahrzeuges stellte Mittwochmittag ein Paket in der Straße "Am Hohleberg" in Kloster zu. Er fuhr vorwärts auf ein Grundstück und entschied sich anschließend, das Grundstück im Rückwärtsgang zu verlassen. Dabei stieß er jedoch gegen zwei gemauerte Pfosten und beschädigte diese. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallfahrer dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell