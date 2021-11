Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Trunkenheitsfahrt durch drei Vorgärten

Hilter (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:20 Uhr, wurde aus dem Meisenweg ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Ford Fiesta sollte durch drei Vorgärten gefahren sein, der Fahrzeugführer war geflüchtet. Nach dem Eintreffen der Polizei und ersten Zeugenbefragungen erschien ein 36-jähriger Dissener an der Unfallstelle, ihn identifizierten Zeugen als den Unfallfahrer. Der Mann, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, stritt seine Fahrt zwar ab, führte allerdings die passenden Fahrzeugschlüssel bei sich. Einen Atemalkoholtest verweigerte er, ihm wurde auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der verunfallte Ford beschlagnahmt und abschleppt. Die Irrfahrt richtete in den betroffenen Vorgärten Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Der Pkw wurde so schwer beschädigt, dass u. a. die Ölwanne aufriss und Betriebsstoffe austraten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Verkehrsunfallflucht ein.

