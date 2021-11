Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Müllcontainer brannten an der Elisabethschule

Osnabrück (ots)

Gegen 19:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Samstagabend zur Elisabethschule in die Rückertstraße alarmiert. Nach ersten Ermittlungen war ein großer Müllcontainer in Brand geraten, von dort griffen die Flammen auf zwei weitere Müllbehälter über. Der Brandort befindet sich an der Sporthalle, deren Fassade und sechs Fensterelemente wurden durch Hitze und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenshöhe konnte am Samstag noch nicht beziffert werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Feuer durch Fremdeinwirkung entstand. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

