POL-OS: Osnabrück: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Die Polizei Osnabrück warnt erneut vor Betrügern, die sich als Handwerker oder Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe ausgeben.

Die Masche der Täter ist es meist, sich Zutritt zum Haus oder der Wohnung ihrer Opfer zu verschaffen. Es wird eine erfundene Geschichte erzählt, um das Erscheinen plausibel zu machen und das Vertrauen der oft älteren Mitbürger zu gewinnen. Während eine Ablenkung des Opfers stattfindet, werden die Wohnräumlichkeiten nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen durchsucht.

Eine andere Masche zielt darauf ab, völlig unnötige Dienstleistungen an den Mann oder die Frau zu bringen. Nach der oft stümperhaften Ausführung der vereinbarten Leistungen werden dann horrende Entgelte verlangt und Druck auf die Opfer aufgebaut.

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an Haus- und Wohnungstüren, Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden. Zunächst sollte der angebliche Auftrag kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Firmen kündigten ihren Besuch, um etwa Wartungen zu erledigen, in der Regel an.

