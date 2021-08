Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Römerturm beschädigt

Bereits zwischen dem 30. Juli und dem 1. August randalierten Unbekannte an dem Römerturm in Osterburken und verursachten Sachschaden. Die Täter begaben sich scheinbar an dem Wochenende zu dem Turm in der Straße "Alte Römerstraße" und beschädigten den Turm, wodurch mindestens 1.500 Euro Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Aglasterhausen: Fahrzeug übersehen - Hoher Sachschaden

Rund 30.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Polo auf der Mosbacher Straße. Als er mit seinem Auto die Bundesstraße queren wollte um in die Hauser Straße zu fahren, übersah er scheinbar den von rechts herannahenden und bevorrechtigten BMW 118i einer 44-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Kollision wurde der VW auf einen auf der Hausener Straße entgegenkommenden Skoda Octavia einer 45-Jährigen geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 29-Jährige sowie die 44-Jährige verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

