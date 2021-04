Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Wagen angefahren

Halter gesucht

Südlohn (ots)

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Unfalls. Das Geschehen hat sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr in Südlohn abgespielt: Ein Autofahrer streifte im Vorbeifahren auf der Straße Im Esch einen Wagen, der vor einem Geschäft parkte. Der Verursacher fuhr zunächst etwas weiter und kehrte dann an die Unfallstelle zurück - der andere beteiligte Wagen stand jedoch nicht mehr dort. Dessen Halter wird gebeten, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

