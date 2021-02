Polizei Duisburg

POL-DU: Die eigenen vier Wände sichern: Kripo berät online und am Telefon

Duisburg (ots)

Online- und Telefonsprechstunde bei der Polizei: Wie Sie Einbrechern am besten den Riegel vorschieben, dazu beraten Kriminalhauptkommissar Walter Hüttemann, KHK Thomas Peters und Marcus Franken am kommenden Mittwoch, 24. Februar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Per Telefon stehen die Experten für Einbruchsschutz unter der Rufnummer 0203 280 1500 Rede und Antwort. Auch online können interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Social Media-Kanäle der Polizei Fragen stellen: Twitter (@polizei_nrw_du) und Facebook (https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.DU).

"Die eigenen vier Wände sicherer zu machen, ist nicht schwer", erklärt Walter Hüttemann von der kriminaltechnischen Prävention der Duisburger Polizei. Er weiß, je schwerer es Einbrecher haben, desto eher lassen sie vom Objekt ab. Beispiel Overbruch, Kettelerstraße, Donnerstag, 18. Februar, zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr: Mit einem Besen hatten Unbekannte versucht, die Terrassentür der Wohnung eines 63-Jährigen aufzubrechen. Ob mechanische Sicherungen sie am Erfolg hinderten oder vielleicht aufmerksame Nachbarn die Langfinger störten, ist nicht eindeutig geklärt. Aber, so betont Hüttemann: "Bei gut der Hälfte aller Einbrüche bleibt es beim Versuch. Wir wollen, dass sich dieser Wert noch steigert und beraten deswegen auch in Pandemiezeiten kostenlos und unabhängig."

