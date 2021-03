Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Unerlaubte Einreise von fünf Personen auf BAB 12 aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahmen Bundespolizisten fünf unerlaubt Eingereiste in Gewahrsam und veranlassten anschließend die Ausreise nach Polen.

Gegen zwei Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen in Richtung Berlin fahrenden Pkw mit deutschen Kennzeichen auf der Bundesautobahn 12. Neben dem 27-jährigen Fahrer befanden sich vier weitere Männer im Alter von 24 bis 45 Jahren in dem Toyota. Den Beamten legten die ukrainischen Staatsangehörigen ihre gültigen Reisepässe mit lettischen Aufenthaltstiteln vor. Bei der weiteren Befragung gaben sie an, in Deutschland arbeiten zu wollen. Hierfür konnten sie keine legitimierenden Dokumente vorweisen.

Die Beamten leiteten, aufgrund des Verdachts der beabsichtigten unerlaubten Arbeitsaufnahme in Deutschland, Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthalts gegen die fünf ukrainischen Staatsangehörigen ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen überwachten Bundespolizisten die Ausreise des Quintetts nach Polen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell