Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mutmaßliche Einschleusung aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Mittwochnachmittag nahmen Bundespolizisten elf georgische und einen moldawischen Staatsangehörigen in Gewahrsam, die in zwei Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 12 festgestellt wurden. Den mutmaßlichen Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest.

Gegen 15:20 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife zwei Pkw mit polnischen Kennzeichen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. In den beiden Pkw befanden sich elf georgische Insassen, die sich mit gültigen nationalen Reisepässen ausweisen konnten. Die Männer im Alter von 27 bis 56 Jahren gaben an, in Deutschland arbeiten zu wollen. Als Fahrer der beiden Pkw stellten die Beamten einen 30-jährigen georgischen und einen 30-jährigen moldawischen Staatsangehörigen fest, die ebenfalls über gültige Reisepässe verfügten.

Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Arbeitsaufnahme in Deutschland, brachten die Beamten die Männer in die Frankfurter Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Sie gaben an, freiwillig nach Polen zurückkehren zu wollen und sind mit Ausreiseaufforderungen und Grenzübertrittsbescheinigungen von der Dienststelle entlassen worden.

Gegen den 30-jährigen georgischen Fahrer leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Die Beamten wiesen ihn nach Abschluss der Ermittlungen nach Polen zurück und erteilten ihm eine auf zwei Jahre befristete Wiedereinreisesperre.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell