POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Senior bei Fahrradunfall verletzt

Bei einer Kollision zweier Radfahrer wurde am Donnerstag ein 77-Jähriger verletzt. Der Senior wollte am Nachmittag von einem Grundstück auf den Gehweg an der Heilbronner Oststraße einbiegen. Dort fuhr zeitgleich ein unbekannter junger Mann auf seinem Fahrrad, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Ältere stürzte dabei von seinem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugen, die die Kollision beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Kirchardt: Auto auf Discounterparkplatz beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer verursachte an einem VW in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag Beschädigungen in Höhe von rund 6.000 Euro, unterließ es aber den Halter oder die Polizei zu informieren. Der Golf stand zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagabend, 18.15 Uhr, auf einem Discounterparkplatz in der Sinsheimer Straße in Kirchardt. In diesem Zeitraum streifte eine Unbekannte Person mit einem Fahrzeug an dem Wagen entlang und beschädigte diesen dadurch. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin, nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

B293/ Eppingen: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B293 bei Eppingen. Ein 27-Jähriger wollte mit seinem Audi an der Auffahrt Eppingen West auf die Bundesstraße abbiegen und übersah dabei wohl den dort bereits fahrenden BMW eines 35-Jährigen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, wodurch am Audi Schäden in Höhe von 10.000 Euro und am BMW in Höhe von 8.000 Euro entstanden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Heilbronn: Radlerin kollidiert mit Autotür

Weil ein Autofahrer beim Tür Öffnen nicht auf den fließenden Verkehr achtete wurde eine Fahrradfahrerin am Donnerstagmittag in Heilbronn verletzt. Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes stand gegen 12.30 Uhr mit seinem Wagen am Fahrbahnrand der Unteren Kanalstraße. Der Mann öffnete just in dem Moment die Fahrertüre, als eine Fahrradfahrerin an dem Auto vorbeifuhr, sodass die Frau mit dem Wagen kollidierte. Die Radlerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Am Auto und dem Fahrrad entstanden Schäden in Höhe von insgesamt knapp 600 Euro.

Talheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mit über 1,2 Promille Alkohol im Körper kollidierte ein 42-Jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen in Talheim mit einer Steintreppe. Zeugen beobachteten, wie der Mann gegen 1.15 Uhr vom Gelände eines Restaurants in der Schozacher Straße fuhr und mit einer in der Nähe stehenden Treppe kollidierte. Daraufhin fuhr der Mann nach Hause. Weil dabei Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug ausliefen, konnte die Spur des Flüchtigen schnell verfolgt werden. Eine Polizeistreife führte einen Atemtest mit dem Mann durch und fuhren danach mit ihm in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und nun mit Anzeigen wegen der Unfallflucht und der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

