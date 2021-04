Polizei Bochum

POL-BO: Gefälschte Kleidungsstücke verkauft: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der verdächtigt wird, am 5. Dezember 2020 mehrere gefälschte Bekleidungsstücke verkauft zu haben. Gegen ihn besteht der Verdacht der gewerbsmäßigen strafbaren Kennzeichenverletzung.

Ein Bild des Mannes finden Sie im landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-verstoss-markengesetz

Der Mann wird verdächtigt, am 5. Dezember (Samstag) zwischen 14.15 Uhr und 14.35 Uhr an der Yorckstraße 10 in Herne über 100 gefälschte Kleidungsstücke verschiedener Marken verkauft zu haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kurze, dunkle Haare sowie eine korpulente Statur. Der Mann war mit einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Trainingshose bekleidet und trug einen hellblauen Mundschutz.

Mit richterlichem Beschluss ist ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Fachkommissariat (KK 15) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4605 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell