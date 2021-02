Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am Freitag, 26.02.2021, wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr - 16:50 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter PKW auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Horhausen durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten Front beschädigt. Der / die Unfallverursacher*in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

