POL-OS: Quakenbrück: Polizei kontrollierte Schülerverkehr

Quakenbrück (ots)

Am Artland-Gymnasium und der Oberschule Artland kontrollierten Beamte der Polizei Quakenbrück am Donnerstag- und Freitagmorgen den ankommenden Schülerverkehr. Hinsichtlich der dunklen Jahreszeit lag der Fokus der Einsatzkräfte auf den lichttechnischen Einrichtungen an Fahrrädern. Insgesamt wurden an beiden Tagen 663 Fahrräder kontrolliert. Bei 78 Zweirädern sprachen die Kontrollkräfte Beanstandungen aus, diese bezogen sich im Schwerpunkt auf die Beleuchtung. Allerdings wurden in wenigen Fällen auch andere Mängel bei der Verkehrssicherheit festgestellt.

