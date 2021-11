Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Mitte: Ford Kuga gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend (17.00 Uhr) und Freitagmorgen (05.36 Uhr) haben Unbekannte an der Gesmolder Straße einen Ford vom Typ "Kuga ST Line" gestohlen. Der graue SUV war am Parkplatz eines Wohnhauses unweit des Jeankamp geparkt. Das Fahrzeug ist möglicherweise noch mit den originalen Kennzeichen OS-MT 878 unterwegs. Weiterhin weist der Ford eine wiedererkennbare Beschädigung an der vorderen rechten Felge auf. Die Polizei aus Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Sie werden gebeten sich unter 05422/920600 zu melden.

