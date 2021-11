Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Akustischer Alarm stören Einbrecher - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Hafenstraße kam es am Donnerstag zwischen 23.20 Uhr und 23.30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannten Täter wollten sich durch grobe Gewalt an der äußeren Umfriedung Zugang zum Gelände eines Metallverarbeitungsunternehmens verschaffen. Dabei ertönte jedoch ein akustischer Alarm, sodass die Straftäter von ihrem Vorhaben abließen. Sie flüchteten vermutlich mit einem Fluchtfahrzeug, ggf. in Transportergröße, in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

