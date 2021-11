Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugbrand

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:05 Uhr, geriet im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Laischaftsstraße ein Pkw in Brand. Die Brandentdeckerin wählte den Notruf und alarmierte ihre Nachbarn, die gefährdeten Anwohner brachten sich dann selbstständig in Sicherheit. Als Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Einsatzort eintrafen, brannte der Smart in voller Ausdehnung. Da der Pkw dicht an einer Hauswand stand, wurden eine anliegende Wohnung durch Rauch und Flammen so erheblich in Mitleidenschaft gezogen, dass diese zunächst nicht mehr bewohnbar ist. An der Außenfassade entstanden durch Hitze und Rauch ebenfalls Schäden. Die Feuerwehr löschte den Pkw, es blieb nur die Metallkarosserie übrig. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell