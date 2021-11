Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kindertagesstätte

Osnabrück (ots)

Im Stadtteil Lüstringen ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbruch in eine Kindertagesstätte am Felsenweg. Der oder die unbekannten Täter hebelten auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und betraten und durchsuchten den Großteil der Räumlichkeiten. Einige Elektrokleingeräte wurden entwendet. Die Schäden durch den Einbruch und das Diebesgut beziffern sich zusammen auf etwa 2.500 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05406 /898630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell